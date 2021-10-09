Микрофинансовые организации предложили выдавать займы под залог недвижимости

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Микрофинансовые организации (МФО) предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости, следует из стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) "МиР" на 2021-2024 годы.
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