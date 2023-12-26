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Добрый Мир

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Аксёнов: Чем больше «ждунов» уедет из Крыма на Украину – тем лучше 

Аксёнов: Чем больше «ждунов» уедет из Крыма на Украину – тем лучше 

В уходящем году от реализации национализированного имущества украинских политиков и олигархов Крым выручил 2,3 миллиарда рублей.

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо не ждать, когда от хорошей жизни ждуны добровольно покинут Крым, а по Сталински собрать и организованно отправить поднимать тундру!🤠😜👍👈
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16 час.
Юрий Кушнарев
они и тундру загадят. Высылать на украину,как это иногда делали в Новороссии.
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9 час.

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