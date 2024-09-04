Водяной лёд на Луне: ключ к будущим космическим миссиям. Но для его добычи нужна международная координация

На Луне до сих пор таится множество загадок, связанных с её ресурсами. Основной темой обсуждения является вопрос о наличии водяного льда на южном полюсе Луны, пригодного для сбора и переработки в кислород, водород и другие необходимые вещества, включая ракетное топливо.