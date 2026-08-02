SI

Sergey Ivanov

Сколько уже было этих попаданий- и каждый раз картина одна и та же: В складское строение врезается беспилотник- и сразу склад охватывает чудовищное пламя! Пламя быстро распространяется по всему складу. Затем сооружение начинает рушиться... В общем, впечатление такое, словно на этих складах хранятся бочки с бензином... А еще возникает устойчивое ощущение, что владелец попросту сэкономил на строительстве. Никаких систем пожаротушения нет и в помине. Нет противопожарных перегородок. Конструкция хлипкая. Достаточно обрушения части- как рушиться начинает вся конструкция, словно карточный домик! Конечно, найдутся люди, которые скажут: -Да не владелец виноват! Виновата Украина! Украина, конечно, виновата. Но представьте себе, что это не дрон залетел в форточку, а какой- то работяга не там покурил.... Представили? Ну, тогда пора бы и спросить с владельцев за безграмотно построенный склад. За полное презрение к противопожарной безопасности. За то, что в угоду прибылям он поставил под угрозу жизни людей.