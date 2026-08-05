Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства поручил доложить по обращению жителей Свердловской области о проблемах коммунального характера

Глава ведомства поручил доложить по обращению жителей Свердловской области о проблемах коммунального характера

В социальных медиа размещено видеообращение жителей города Среднеуральска к Председателю Следственного комитета РФ, в котором они сообщают о постоянных перебоях с водоснабжением, а также ненадлежащем качестве подаваемой водопроводной воды из-за сбросов с очистных сооружений.

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