Несмотря на санкции. Что отправляли за рубеж алтайские заводы в 2023 году

В основном продукцию отгружали в страны ближнего зарубежья Основными товарами, которые отправляли алтайские предприятия за рубеж в 2023 году, стали продукция химической и машиностроительной отраслей, а также деревообработки.
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