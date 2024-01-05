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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Несмотря на санкции. Что отправляли за рубеж алтайские заводы в 2023 году

Несмотря на санкции. Что отправляли за рубеж алтайские заводы в 2023 году

В основном продукцию отгружали в страны ближнего зарубежья Основными товарами, которые отправляли алтайские предприятия за рубеж в 2023 году, стали продукция химической и машиностроительной отраслей, а также деревообработки.

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