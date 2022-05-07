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В Москве 7 мая пройдет генеральная репетиция парада Победы

В Москве 7 мая пройдет генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада Победы пройдет в Москве 7 мая. Об этом пишет агентство РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в параде будут задействованы 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и 77 летательных аппаратов.

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