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Всего 4 простых продукта в составе. Уж очень вкусный салат: рецепт за 3 минуты

Всего 4 простых продукта в составе. Уж очень вкусный салат: рецепт за 3 минуты

Салат — это не просто блюдо, а настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Однако знаете ли вы, что изначально салат был не блюдом, а способом подачи овощей и трав? В Древнем Риме салат представлял собой смесь из трав, приправленную солью, медом и уксусом.

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