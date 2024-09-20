Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Владислав, как ты мог?" Бакальчук плачет, а Дугин требует национализации Wildberries

"Владислав, как ты мог?" Бакальчук плачет, а Дугин требует национализации Wildberries

После перестрелки, которая произошла в стенах офиса Wildberries, в километре от стен Кремля, философ и публицист, к которому якобы даже прислушивается Владимир Путин, Александр Дугин заявил, что единственным выходом из ситуации вокруг Wildberries является национализация Сети и отправка её владельцев к "королеве марафонов" Елене Блиновской.

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