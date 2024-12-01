В Туле состоялась церемония вручения боевого знамени вновь сформированной 91-ой бригады

В первый день зимы в Туле состоялась торжественная церемония вручения боевого знамени и выдача грамоты Президента РФ Владимира Путина к боевому знамени вновь сформированной 91-ой отдельной бригады материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск.