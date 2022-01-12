В Москве выдали первый «паспорт негражданина» человеку без гражданства

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Еву Меркачеву, обладателем первого паспорта человека без гражданства, стал 53-летний уроженец Таджикистана Якубджан Хакимджанов.