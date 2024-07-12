В Сети потребовали от Google остановить цензуру в отношении россиян на Youtube

В интернете потребовали прекратить удалять YouTube-каналы российских артистов. На платформе Change.org появилась петиция с призывом к владеющей видеохостингом YouTube американской корпорации Google «прекратить цензуру по всему миру».
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