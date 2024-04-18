Frontiers: перец Пеквин богат незаменимыми для человека пищевыми компонентами

Ученые из Автономного университета Тамаулипаса (Мексика) обнаружили, что перец Пеквин (сорт перца чили) содержит незаменимые для человека пищевые компоненты - алкалоиды, фенольные соединения, гликозиды, полисахариды, пептиды и терпеноиды в чрезвычайно высоких концентрациях.
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