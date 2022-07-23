Театр: Почему внучка Евгения Евстигнеева сменила фамилию и отказалась работать в «Современнике»

Софья Евстигнеева сегодня не представляет себе жизни без театра и очень любит процесс съёмок. Но было время, когда она готовилась к поступлению в институт иностранных языков и не соглашалась с пророчествами близких о её актёрской судьбе.
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