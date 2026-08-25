В Казахстане закупили 259 единиц спецтехники для зимнего содержания трасс

АО «НК «ҚазАвтоЖол» - национальный оператор Республики Казахстан по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения закупил 259 единиц специализированной техники для содержания автомобильных дорог республиканского значения.
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