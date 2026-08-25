Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

102 подписчика

В Казахстане закупили 259 единиц спецтехники для зимнего содержания трасс

В Казахстане закупили 259 единиц спецтехники для зимнего содержания трасс

АО «НК «ҚазАвтоЖол» - национальный оператор Республики Казахстан по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения закупил 259 единиц специализированной техники для содержания автомобильных дорог республиканского значения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии