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Квартира, дом, дача

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Окна Италии

Окна Италии

Окна и двери — что может быть банальней. В обычной жизни мы их редко замечаем, но отправившись в другую страну свежим взглядом замечаем удивительную прелесть этих повседневных объектов.

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