Окна и двери — что может быть банальней. В обычной жизни мы их редко замечаем, но отправившись в другую страну свежим взглядом замечаем удивительную прелесть этих повседневных объектов.
Окна Италии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Окна и двери — что может быть банальней. В обычной жизни мы их редко замечаем, но отправившись в другую страну свежим взглядом замечаем удивительную прелесть этих повседневных объектов.
Свежие комментарии