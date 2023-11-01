Киселев: Россия защищает украинский язык, чтобы на нем не говорили нацисты

По словам телеведущего, для министра обороны США эта часть культуры Украины — «неизвестно что», а для России — «наш язык»Россия защищает украинский язык, чтобы на нем не говорили «нацисты, те, кто делит людей на сорта».
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