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Царьград

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The Guardian: ЕС столкнулся с паникой из-за запасов газа в августе

The Guardian: ЕС столкнулся с паникой из-за запасов газа в августе

Европейский газовый рынок погрузился в "зимнюю панику" из-за низких запасов газа. К концу августа хранилища ЕС заполнены лишь на 63%, вместо ожидаемых 80%.

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