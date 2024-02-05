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Марсель (ATP). Баутиста-Агут играет с Гаске, Шевченко встретится с Бонзи, Музетти вышел во 2-й круг

Сетка турнира здесь. Open 13 Provence Марсель, Франция 5 – 11 февраля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 724 015 евро Крытые корты, хард Первый круг Лоренцо Музетти (Италия)  Максимилиан Мартерер (Германия) 6:4|6:2 Дата проведения 5 февраля, 18.

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