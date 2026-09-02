Вопрос от подписчика ✍️ По улице Киквидзе поставили освещение 💡, интересно 🤔 обслуживание в ходит в планы? Жители привыкли уже к комфорту, а тут раз и часть улицы просто погрузилась во тьму, и мусорку еще забрали как месяц назад и тишина.
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