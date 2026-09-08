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Veronika.Avgurova

104 подписчика

«Гороскоп на 08.09.2026. Смелость Овна, осторожность Тельца и сюрпризы для Близнецов»

«Гороскоп на 08.09.2026. Смелость Овна, осторожность Тельца и сюрпризы для Близнецов»

Ваше упорство, Овен, во многом обуславливает успехи на всех фронтах. Поток шуток, символизирующих ваши невероятные умственные способности, привлечет внимание коллег.

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