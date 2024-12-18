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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Золотой унитаз Louis Vuitton обнаружили у подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Приморье

Золотой унитаз Louis Vuitton обнаружили у подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Приморье

Компания подделала документы о качестве асфальта, подкупив одного из экспертов, но обман вскрылся. Во время обысков у подрядчика обнаружили не только компрометирующие документы, но и золотой унитаз стоимостью более 500 тысяч рублейисточник .

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