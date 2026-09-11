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Фредерик Вассер: «Читаю, что обновленный мотор «не работает». Это неуважение к сотрудникам «Феррари» – ведь все не так»

Руководитель «Феррари» считает, что обновленный мотор оказался лучше, чем его представили в прессе. «Знаю, с первого взгляда трудно понять, но любой человек, обладающий знаниями в области техники, точно знает, о чем я говорю.

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