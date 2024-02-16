Зачем олигархи в России копят деньги? Кому? Ведь им их уже тратить не на что

Игорь Максаков А кто будет переворачивать? И что взамен? Потом кто придёт? Те, кто думает, что будет воровать? Нам такое не надо. Сейчас пошёл процесс национализации, ворьё кто бежит, а кто уже сидит, так что коней на переправе не меняют,

Владимир Андрианов Я, конечно, не сторонник того, что надо всё "отобрать и поделить", но надо же и совесть иметь. Пожертвуйте, суки, на детские дома, лечебные учреждения, на СВО, в конце концов! Будешь один жрать - подивишься! Но, пока их не прижмут, они так и будут хапать в четыре руки. Киркорова подпёрло - уже поет свои петушиные песни на Донбассе.