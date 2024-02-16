Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зачем олигархи в России копят деньги? Кому? Ведь им их уже тратить не на что

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Комментарии
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Игорь Максаков
А кто будет переворачивать? И что взамен? Потом кто придёт? Те, кто думает, что будет воровать? Нам такое не надо. Сейчас пошёл процесс национализации, ворьё кто бежит, а кто уже сидит, так что коней на переправе не меняют,
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5 час.
Владимир Андрианов
Я, конечно, не сторонник того, что надо всё &quot;отобрать и поделить&quot;, но надо же и совесть иметь. Пожертвуйте, суки, на детские дома, лечебные учреждения, на СВО, в конце концов! Будешь один жрать - подивишься! Но, пока их не прижмут, они так и будут хапать в четыре руки. Киркорова подпёрло - уже поет свои петушиные песни на Донбассе.
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5 час.
БВ
Борис Выдрин
Покажите из представленных 90 паразитов хоть одного, кого посадили или у кого отобрали наворованное. Все в доле и друг друга поддерживают, в том числе все чиновники. Поэтому &quot;переворачивать&quot; придётся самому народу.
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2 час.

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