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Собянин: В столице стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2024»

Собянин: В столице стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2024»

Организуется конкурс профмастерства для людей с инвалидностью Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата «Абилимпикс»Благодаря чемпионату люди с инвалидностью могут построить успешную карьеру Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил очередной пост в своем Телеграм-канале Х московскому чемпионату «Абилимпикс».

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