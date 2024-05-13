Собянин: В столице стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2024»

Организуется конкурс профмастерства для людей с инвалидностью Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата «Абилимпикс»Благодаря чемпионату люди с инвалидностью могут построить успешную карьеру Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил очередной пост в своем Телеграм-канале Х московскому чемпионату «Абилимпикс».