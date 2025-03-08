Пользователи раскрыли самые нелепые причины, из-за которых пришлось расстаться со второй половинкой

Любовь – прекрасное чувство. Но на одних только чувствах отношения не построить. В определённый момент времени возлюбленный/возлюбленная начинают демонстрировать какие-то качества и привычки, которые вторая половинка принять не может.
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