Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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О новомучениках Ясеновацких

Кто вчера, то есть в воскресенье,   в  храме был (как  я, например), тот  знает, что13 сентября у нас  праздновалось перенесение святых мощей Петра и Февронии  и был день  памяти Собора новомучеников Ясеновацких.

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