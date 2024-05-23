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Ансамбль русского танца «Умелицы» выступит в Бутырском

В субботу, 25 мая в 14.00 в Гончаровском парке состоится отчётный бесплатный концерт ансамбля русского танца «Умелицы» имени  Юрия Чивильгина, многие воспитанники которого работают в знаменитом хореографическом ансамбле «Берёзка».

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