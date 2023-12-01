Женщину насмерть сбило поездом в Тоншаевском округе

Трагедия на железной дороге произошла 29 ноября в 21.30. Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу на станции «Пижма».
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