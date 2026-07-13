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МОСИНФОРМ

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День в истории: 13 июля 1882 года начала свою работу Московская городская телефонная сеть

День в истории: 13 июля 1882 года начала свою работу Московская городская телефонная сеть

13 июля является знаковым днем в истории развития связи и коммуникаций в Москве. В этот день в 1882 году стала функционировать Московская городская телефонная сеть: в доме 6 на Кузнецком мосту, принадлежащем купцу Константину Попову, начала свою.

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