День в истории: 13 июля 1882 года начала свою работу Московская городская телефонная сеть

13 июля является знаковым днем в истории развития связи и коммуникаций в Москве. В этот день в 1882 году стала функционировать Московская городская телефонная сеть: в доме 6 на Кузнецком мосту, принадлежащем купцу Константину Попову, начала свою.
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