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Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии

Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии

Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал кадровую политику украинской армии, заявив, что назначения происходят по принципу личной лояльности, а не профессионализма.

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