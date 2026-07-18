Начальник штаба ВСУ раскритиковал кадровую политику армии

Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Собко публично раскритиковал кадровую политику украинской армии, заявив, что назначения происходят по принципу личной лояльности, а не профессионализма.
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