Подарки и памятные медали ветеранам в преддверии 80-летия Победы

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заместитель председателя Думы города Иркутска, депутат Алексей Савельев и сотрудники администрации Ленинского округа навестили тех, кто в тяжелые военные годы ковали Победу в тылу.
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