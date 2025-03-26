Подарки и памятные медали ветеранам в преддверии 80-летия Победы

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заместитель председателя Думы города Иркутска, депутат Алексей Савельев и сотрудники администрации Ленинского округа навестили тех, кто в тяжелые военные годы ковали Победу в тылу.