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Эмиграция оказалась временной: 9 российских актрис, которые решили вернуться на Родину

Эмиграция оказалась временной: 9 российских актрис, которые решили вернуться на Родину

Для многих российских актрис переезд за границу стал лишь временным решением. Одни оставляли успешную карьеру ради семьи, другие пытались построить карьеру в зарубежном кино, а третьи уезжали вслед за супругами.

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