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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФФККР может поменять состав на Гран-при среди юниоров в Китае после контрольных прокатов (Sport24)

Федерация фигурного катания России ( ФФККР ) примет решение по составу на первый этап Гран-при среди юниоров после контрольных прокатов.

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