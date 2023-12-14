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Поляки собрали 18,3 тысячи долларов на штраф депутату Брауну за тушение свечей

Поляки собрали 18,3 тысячи долларов на штраф депутату Брауну за тушение свечей

Платформа Zrzutka заблокировала сбор денег на оплату штрафов, которые наложили на депутата сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна за демонстративное тушение ханукальных свечей.

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