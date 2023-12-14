Поляки собрали 18,3 тысячи долларов на штраф депутату Брауну за тушение свечей

Платформа Zrzutka заблокировала сбор денег на оплату штрафов, которые наложили на депутата сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна за демонстративное тушение ханукальных свечей.
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