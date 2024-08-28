Павел Дуров освобождён из-под стран: Появилось видео, как он покидает здание суда в Париже

Павел Дуров освобождён из-под стражи, он покинул здание суда в Париже на частном автомобиле.Павел Дуров освобождён из-под стражи, он покинул здание суда в Париже на частном автомобиле, сообщает корреспондент РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВС России атаковали бункер в Сумах в момент совещания ВСУ с участием Зеленского
- Впервые за тысячу лет русской истории: Озвучен уникальный приказ Путина касательно СВО
- Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области
Свежие комментарии