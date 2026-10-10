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После двух громких разводов Брэд Питт снова выходит в свет с любимой: как развивался роман с Инес де Рамон

После двух громких разводов Брэд Питт снова выходит в свет с любимой: как развивался роман с Инес де Рамон

Вечером 9 октября Брэд Питт появился в Лондоне не один. Рядом с актёром на красной дорожке стояла Инес де Рамон — женщина, с которой его связывают отношения уже почти четыре года.

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