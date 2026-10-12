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5G разогнался до 1,5 Гбит/с: названы самые быстрые операторы и города с 5G в России

5G разогнался до 1,5 Гбит/с: названы самые быстрые операторы и города с 5G в России

Максимальный результат показала МТС в Уфе Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily измерило максимальные скорости мобильного интернета в сетях МТС, «МегаФона», «Билайна» и T2 в пяти городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе.

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