5G разогнался до 1,5 Гбит/с: названы самые быстрые операторы и города с 5G в России

Максимальный результат показала МТС в Уфе Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily измерило максимальные скорости мобильного интернета в сетях МТС, «МегаФона», «Билайна» и T2 в пяти городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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