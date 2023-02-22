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Немецкие ученые объяснили необходимость долгого зимнего сна

Немецкие ученые объяснили необходимость долгого зимнего сна

Группа ученых из Берлинского института здоровья, Университетской клиники Charité – Universitätsmedizin Berlin и больницы Святой Ядвиги исследовали влияние сна на здоровье.

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