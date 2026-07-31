How to tell if the AI bubble has burst? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! konhow How can you tell if the AI bubble has burst? The consensus is that when the market drops 30%, it is then considered to have entered a bear market.
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