Совпали в 2025 году – почему католическая и православная Пасха будут в один день Евгения КомароваУчитывая, что Пасха в православной и католической культуре обычно выпадает на разные даты, многих интересует, почему в 2025 году празднуют в один день.
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