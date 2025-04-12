Симулятор жизни inZOI теряет игроков — пиковый онлайн снизился в 7,5 раз всего з...

Симулятор жизни inZOI теряет игроков — пиковый онлайн снизился в 7,5 раз всего за две неделиРелиз симулятора жизни inZOI, который в игровом сообществе называли “убийцей Sims”, вышел в ранний доступ совсем недавно, 28 марта.