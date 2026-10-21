До 230 пассажиров и дальность 5740 км Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сертифицировало Boeing 737 MAX 10 — самую вместительную модель семейства 737 MAX.
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