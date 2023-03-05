Энциклопедия Техники

448 подписчиков

И не надейтесь: шансов выжить в конкуренции, теперь уже с китайцами, это ему не прибавит

И не надейтесь: шансов выжить в конкуренции, теперь уже с китайцами, это ему не прибавит

﻿﻿Не беспокойтесь: легковому автопрому предстоит решить задачу импортозамещения в наступившем году. И не надейтесь: это не увеличит его шансов на выживание в конкурентной борьбе, теперь уже с китайцами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх