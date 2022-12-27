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Представьте, что вы живете в чужом теле, а не в своем собственном

Представьте, что вы живете в чужом теле, а не в своем собственном

﻿﻿Представьте, что вы живете в чужом теле, а не в своем. Для многих из нас это звучит как сюжет фильма или эксперимент в виртуальной реальности.

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