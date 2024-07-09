Байден: США и союзники по НАТО примут меры по укреплению ПВО Украины

Джо Байден на этой неделе встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Президент США намерен выразить поддержку Украине и на фоне последнего массированного ракетного удара ВС РФ по Киеву принять новые меры по укреплению украинской ПВО.
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