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Мировое обозрение

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Как пройдут пятые Всемирные игры кочевников Астана 2024, рассказали организаторы

Как пройдут пятые Всемирные игры кочевников Астана 2024, рассказали организаторы

Сегодня в ходе международной конференции, посвященной подготовке к 5-м Всемирным играм кочевников Астана 2024, состоялась презентация спортивной, культурной и научной части, а также официального логотипа и слогана предстоящих соревнований, сообщили в оргкомитете игр.

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