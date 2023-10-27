Как пройдут пятые Всемирные игры кочевников Астана 2024, рассказали организаторы

Сегодня в ходе международной конференции, посвященной подготовке к 5-м Всемирным играм кочевников Астана 2024, состоялась презентация спортивной, культурной и научной части, а также официального логотипа и слогана предстоящих соревнований, сообщили в оргкомитете игр.