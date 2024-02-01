На экстренном саммите ЕС обсудят требования протестующих фермеров

Участники экстренного саммита Евросоюза должны рассмотреть требования протестующих фермеров и обеспечить их дальнейшее участие в климатическом переходе сообщества, заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александер Де Кроо.
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