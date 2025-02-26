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Российский актер принявший Ислам и убежавший из РФ в США, вернулся обратно в Россию, отказался от Ислама и Ваххабизма

Российский актер принявший Ислам и убежавший из РФ в США, вернулся обратно в Россию, отказался от Ислама и Ваххабизма

Avia.pro - СМИ Российский актер Сергей Романович, чья карьера когда-то обещала золотые горы, прошел путь от славы до забвения, от православия до ваххабизма и обратно.

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Комментарии
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Нина Прыгун
перевертыш
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21 час.
Александр Терехов
Похоже, мы мыслим одинаково - вот листаю статью а в уме висит слово перевертыш. Здорово, да!
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19 час.
саша пупкин
Я чо, пожалеть его должен??? Все нытье его про бабки))))
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19 час.
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