В лицо актера Джейми Фокса бросили стакан в день его рождения

Неизвестный кинул стакан в лицо американскому актеру Джейми Фоксу, известному по главным ролям в фильмах «Джанго освобожденный» и «Рэй», когда тот праздновал свой день рождения в одном из ресторанов города Беверли-Хиллз.
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